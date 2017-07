Festival de musique : Opus Pocus revient !

Les festivaliers d’ Opus Pocus lancent cette nouvelle édition par une, avec 3 groupes… et 6 saxophones (. Avec le soutien du TCO entre autres, la grande majorité des concerts et bals sont en accès libre, tout comme les expositions, conférences musicales et projections.

La fête du saxophone et des saxophonistes ! Après l’accordéon, la guitare, les cuivres, la (contre)basse et le piano, les saxophones sont à l’honneur dans la sixième édition d’Opus Pocus. Afrobeat, classique, maloya jazz, world funk, sega et jazz new-yorkais, réunionnais, sud-africain ou haïtien, les saxophones vont se faire entendre dans tous les styles.



14 concerts, dont 7 gratuits, 5 journées dédiées aux enfants des Centres de loisirs, projection, master classes, installation sonore et visuelle, pique-nique en musique et quelques surprises sont au programme. 14 saxophonistes programmés, donc : 5 invités, dont Femi Kuti (Nigeria), Chris Potter (U.S.A) et Julien Lourau (métropole) et 9 des meilleurs saxophonistes péi. 4 chanteuses, aussi…



Opus Pocus a reçu le label EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) 2017-2018 et, avec le concours de la DAC OI et de la Ville de Saint-Paul, bénéficie cette année du soutien du Casino de Saint-Gilles au titre de MAQ (Manifestation Artistique de Qualité). Une reconnaissance locale, nationale et européenne qui représente, avec les nombreux témoignages de satisfaction des artistes et du public, un précieux encouragement.



Opus Pocus poursuit donc son exploration de la diversité musicale et persiste à créer, en toute simplicité mais avec une réelle attention portée à la technique et à la convivialité, les conditions de belles rencontres entre les artistes et le public, sur le site unique de Gran Kour ou à la Chapelle Pointue, dans l’auditorium du Musée Stella Matutina, devant La Cerise ou dans la cocoteraie de l’Etang Saint-Paul.



Opus Pocus dans l’Ouest :