Festival Run'up: Sursis et TIG pour avoir volé la sacoche de l'adolescent lynché

Un homme de 28 ans a, hier, été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 140 heures de travail d’intérêt général pour avoir dérobé la sacoche d’un adolescent grièvement blessé, indique la presse écrite.Les faits se sont produits en novembre 2009 durant le festival Run’up. Une bagarre entre deux groupes de jeunes éclate. Jordan R. est passé à tabac. Alors inconscient, gisant sur le sol, Loic R. en profite pour s’emparer de la sacoche de la victime aujourd’hui handicapée à 80 %.Après enquête qui a démontré que Loic R. n’avait pas participé aux violences, le mis en cause, 8 ans plus tard devant le tribunal correctionnel de St-Denis, a dit regretté son geste qu’il a mis, hier, sur le compte de son jeune âge.Le tribunal l’a également condamné à payer la somme totale de 6 000 euros d’indemnisation à la victime.