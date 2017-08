Festi-Plantes 2017 à Saint-André: Du jardin à l'assiette

La ville de Saint-André organise la 12ème édition de Festi-Plantes, le rendez-vous des amoureux des plantes et des fleurs au Parc du Colosse du 6 au 10 septembre 2017. Cette année le thème choisi est « Du jardin à l’assiette », le public pourra à cette occasion trouver les éléments nécessaires pour constituer leur potager, découvrir de nouvelles variétés d’arbres fruitiers, participer à des ateliers culinaires et même faire le plein de vitamines au marché bio de dimanche.



Au Parc du Colosse, les visiteurs pourront profiter de l’installation de ce parc floral du 6 au 10 septembre pour se balader, faire leur shopping, se détendre, profiter des nombreuses animations, s’extasier devant la multitude et la beauté des orchidées, des roses et autres fleurs locales, sans oublier les savoureuses dégustations. De plus, cette année, le parc floral s’agrandit pour accueillir de nouveaux exposants et même un espace dédié à la fauconnerie.



A noter la présence du Syndicat des fleuristes qui réalisera des compositions florales originales que le public pourra gagner lors des jeux quotidiens. Pour tous les jardiniers, la tradition est respectée et une distribution gratuite de compost sera effectuée dimanche matin pour enrichir la terre de chaque jardin. Samedi, ne ratez pas les ateliers culinaires et le défilé de mode de Doris Boyer et de Chris RAY. Dimanche, le marché bio, le fameux radio-crochet, un spectacle de danse et un concert viendront rythmer le programme festif de Festi-Plantes.



Festi-Plantes du 6 au 10 septembre, au Parc du Colosse à Saint-André, entrée libre et gratuite.