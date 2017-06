Fermeture du centre de propreté de Saint-Laurent, suite à un incendie cette nuit

Usagers du centre de propreté de Saint-Laurent à La Possession, nous avons le regret de vous informer que votre centre de propreté a subi des dégradations importantes suite à un incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 juin.Nous déplorons une nouvelle fois les actes d’incivilité à répétition sur cet équipement public. Ainsi nous ne pouvons vous accueillir dans de telles conditions.Par conséquent,De ce fait, vous ne pourrez pas non plus avoir accès à votre Trokali Nous vous tiendrons informés de leur réouverture. Restez connectés !En attendant, nous vous invitons à vous rendre aux déchetteries les plus proches qui se situent sur la commune du Port, à La Marine et dans la Zone Artisanale . Vous pouvez vous y rendre du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h30.Nous vous remercions de votre compréhension.