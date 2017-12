La grande Une Feignies-Aulnoye contre Excelsior : Le club métropolitain saisit le CNOSF





L’Entente Feignies-Aulnoye avait déposé une réclamation dès la fin du match, une réclamation rejetée. Un recours avait également été porté devant la commission supérieure d’appel de la FFF (Fédération Française de Football) qui s’est prononcée en faveur de l’AS Excelsior, ce mardi.



Selon nos informations, le club de Feignies-Aulnoye a fait appel aux services de l’avocat spécialisé dans les affaires de sport, maitre Christophe Bertrand. Le conseil a saisi le CNOSF ce vendredi après-midi. La décision a été motivée par des pièces supplémentaires apportées au dossier.



