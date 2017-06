Fausse pudeur au Tampon

Certains au Tampon s'offusquent faussement que la candidate tamponnaise de la Droite et du Centre ait choisi un suppléant tamponnais lui aussi.



Ceux qui jouent les vierges effarouchées, appartenant notoirement au clan de TAK, sont les mêmes qui oublient aujourd'hui qu'en 2012 le candidat malheureux à la députation André Thien Ah Koon avait pour suppléante … la fille de son grand ami la tamponnaise Laurence Mondon ! Or, Madame Mondon qui est aujourd'hui adjointe au maire a toujours été du même bord politique que son mentor.

Alors que Madame Bassire a choisi un suppléant de sensibilité de gauche, ce qui apporte une plus-value réelle, une diversité par-delà les clivages et donc une richesse politique ! A partir du moment où ils sont engagés sur le terrain de TOUTE la circonscription et défendent les dossiers des 3 autres communes, il n'y a rien de choquant que le binôme soit d'origine tamponnaise. Les projets de La Rivière, l'Entre-Deux et Cilaos sont aussi bien présentés dans le programme de Bassire / Cadet, à égalité avec ceux du Tampon comme chacun peut le vérifier.



Et puis on va voter pour un(e) deputé(e) de la Réunion avant tout ! Au diable les fausses pudeurs qui ne masquent pas l'absence d'arguments sérieux dans le camp de la mairie !