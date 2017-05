Mail Législatives 2017 Farid Mangrolia candidat sur la 1ère circonscription Farid Mangrolia 29 ans, chef d’entreprise et président des commerçants et de la jeune chambre économique franco-comorienne et sa suppléante Aziza Mohamed, 18 ans, étudiante en Droit à l’Université de La Réunion se présentent sur la 1ère circonscription. Leur communiqué :

"Fillon et Hamon battus dans les urnes, c’est le résultat de dix années où l’alternance droite/ gauche n’a rien résolu aux problèmes des Réunionnais si ce n’est faire augmenter le score du FN !



Vous vous êtes majoritairement dirigé vers un renouvellement de la classe politique, en poussant même vers les extrêmes pour exprimer votre ras le bol des politiques français.



Que faut-il faire aujourd'hui ? Ce boycott contre les partis traditionnels lors des présidentielles doit se poursuivre jusqu'aux législatives, pour enfin les pousser définitivement vers la sortie !



Aujourd'hui une alternative, un nouvel espoir pour le peuple réunionnais doit naitre ! Nous sommes une nouvelle génération de citoyens, qui ne se laisse pas berner par de belles paroles et de promesses qui ne seront jamais tenues. Combien de fois avons nous été déçus par nos politiques de la gauche ou de la droite, combien de fois nous sommes nous dit que nous ne voterons plus jamais, combien de fois avons nous perdu confiance ?



Il y'a une alternative, mettre l’humain au coeur des projets et non les intérêts financier, avoir une vraie politique de proximité et non pas disparaitre après chaque élection et réapparaître comme par magie pour les prochaines échéances !



Etant commerçant et président d’associations je suis à votre écoute au quotidien, vous pouvez compter sur ma motivation et mon courage, ainsi que sur la détermination de ma suppléante, pour une réunion forte, fière de ses valeurs et de sa culture, qui pousse vers l’excellence sans pour autant exclure une partie de la population.



Elu Député je m’engage à soutenir le programme de la majorité présidentielle lorsque celle-ci sera en conformité avec nos valeurs réunionnaises. Mais je saurai monter au créneau s’il le faut pour porter notre voix, celle des français d’outre-mer issu du métissage, descendant d’engagés et d’esclaves, de cultures et de confessions différentes mais qui représente dans leurs particularités l’unicité du model réunionnais !



Élu Député je défendrai les réunionnais conformément à mes 5 chantiers que sont :



Le vivre ensemble



Etant moi-même issu du métissage, d'origine comorienne par ma grand-mère et indienne par mon grand-père, je veux laisser à mes enfants une société où toutes les femmes et tous les hommes vivent avec la certitude d'être égaux, sans distinction de genre, d'appartenance religieuse, ou ethnique. Elu Député, je proposerai de donner plus de moyens aux associations et aux organismes qui oeuvrent pour le vivre ensemble.



Faisons plus que vivre les uns à coté des autres, cassons les a priori et les amalgames qui gangrènent notre société et qui favorisent la montée de la xénophobie. Apprendre de notre prochain est la seule façon dont notre société pourra prospérer.





L’éducation



Père de trois enfants, je souhaite comme tout parents, le meilleur pour eux dans leurs vies et qu’ils puissent s’épanouir et devenir un jour des adultes responsables. Si c’est à nous parents d’inculquer les bonnes manières et le respect, c’est bien à l’état de mettre tout en oeuvre pour donner les moyens aux écoles publics de rivaliser avec les écoles privées et de pouvoir offrir une éducation de qualité aux enfants qui souvent sont en difficultés.



Il y a un malaise aujourd’hui dans le système scolaire français, ou plutôt un tabou. Nous entendons tous parler du système scolaire nordique et leurs efficacité, ou encore des méthodes qui ont fait leurs preuves, sur des élèves à haut potentiel ou rencontrant d’autres difficultés d’attention. Pourtant l’état fait la sourde oreille, au grand dam des parents et des professeurs impuissant faute de moyen mis à disposition pour mieux encadrer ces élèves.



Elu Député, je proposerai une refonte du système scolaire français, où chaque enfant aura sa place et développera l’amour de l’apprentissage.





La jeunesse



Agé de 29 ans, j’ai encore derrière moi le souvenir proche des études et des périodes de formation. Force est de constater, que nous sommes une île avec une forte population de jeune, et que nous ne sommes pas assez accompagné au quotidien dans nos choix et cela est une des causes de l’échec scolaire et du manque de qualification.



Aujourd'hui 1 réunionnais sur 5 à entre 16 et 29 ans. Cette force que nous avons d’avoir autant de jeunes sur notre territoire deviens une faiblesse, car rien n’est fait pour les soutenir et les accompagner dans leurs projets d’avenir.



Elu Député, je proposerai une prise en charge totale des études et des projets de formation sans conditions de ressources, avec un coaching pour un réel accompagnement. Aussi, pour diminuer le taux de chômage chez les jeunes, je demanderai à ce que les réunionnais bénéficient de la préférence régional à l’emploi dans le secteur public.





La hausse du pouvoir d’achat



Je suis un jeune chef d’entreprise, commerçant au centre-ville de Saint-Denis, où je côtoie la population au quotidien. C’est indéniable, il ne faut plus se cacher derrière les prétexte, les Réunionnaises et les Réunionnais subissent la baisse de leurs pouvoir d’achat, dû aux taxes et impôts qui n’en finissent plus. De même, les entrepreneurs se plaignent également de trop lourdes charges qui empêche de se developper , d’embaucher ou d’augmenter leurs salariés. Il y'a un problème évident, ce sont les charges qui sont trop élevées et ça ne peut plus durer ! Elu Député, je voterai la suppression du RSI, la baisse des impôts sur les sociétés et sur les revenus. Je proposerai la baisse de cotisations pour les employeurs afin de pouvoirs mieux rémunérer leurs salariés.





La coopération et relation régionale



Après mes études à Paris, je me suis rendu sur la terre de mes ancêtres en Inde pour y effectuer un long voyage et découvrir ce beau pays. Je me suis rendu compte de nôtre décalage à ce moment là et de l’erreur commise depuis tant d’années de privilégier l’Europe à l’Asie ou à l’Afrique.



L’île de La Réunion comporte une culture descendants des pays d’Afrique et d’Asie , qui sont pour nous une chance d’accès privilégié afin d’y accomplir nos études ou pour y développer des affaires. D’autant plus, la coopération régionale avec les pays de la zone, donnerai une forte valeur ajouté à notre île qui deviendrait une plaque tournante dans les échanges commerciaux et par conséquent aiderai à multiplier les opportunités pour les Réunionnais.



Elu Député, je m'engage à donner plus d'importance à la coopération régionale, et favoriser les échanges universitaires et économiques entre les pays de la zone océan indien."



