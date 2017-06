Mail Communiqué Farid Mangrolia: "Il ne faut surtout pas que notre île soit marginalisée" Farid Mangrolia, candidat En marche sur la première circonscription, éliminé au premier tour, a tenu à réagir. Voici son communiqué :

"Le 1er tour a touché à sa fin. Remerciement : Je tiens avant tout à remercier toutes les personnes qui, depuis trois semaines, m'ont accompagné, aidé et conseillé durant cette élection. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi, pour mon programme ni de droite, ni de gauche, mais avec un seul but : mettre l'intérêt de la population dionysienne -et non celui des partis- au centre des discussions. Constat : Après cette présidentielle et maintenant ces législatives, force est de constater que les partis traditionnels sont les premiers responsables de l'abstention dans les élections en France à cause de leurs erreurs et inactions ! Mais malheureusement, par leurs manœuvres d'un autre temps ils arrivent toujours à se placer en tête, et ainsi protéger leurs intérêts. Fierté : Les 2.68% (731voix) des suffrages exprimés que nous avons obtenu en seulement trois semaines de terrain, sans grands moyens, nous prouvent que rien n'est perdu d'avance, et que si nous continuons de travailler d'arrache-pied pour Saint-Denis et pour La Réunion, nous pourrons faire entendre notre voix au plus grand nombre, et nous réussirons à redonner sa dignité à une population qui souffre en silence. Second tour: Il ne faut surtout pas que notre île soit marginalisée. Nous ne pouvons pas être en situation de blocage permanent, en opposition systématique au projet de notre gouvernement, car cela ne ferait que freiner le développement de La Réunion, et serait néfaste pour notre économie. L'immobilisme ne peut être une option acceptable. J'ai moi même porté haut et fort les valeurs de La République En Marche ! durant ces élections, car j'ai cru en ce projet, et en cette dynamique qui sera bénéfique pour La Réunion.

Il n'y a malheureusement pas de candidat avec l'étiquette EM! dans ce duel de la 1ère circonscription, je n'ai donc aucune consigne de vote à donner. Néanmoins, j'ose espérer que le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui fera de La Réunion, et non de son parti, sa priorité. En Marche! : Carton plein en métropole, en panne à La Réunion depuis les présidentielles ! A qui la faute ?

Le Parti prône le renouvellement, mais malheureusement, ici à La Réunion, la mayonnaise n'a pas pris, car il y a eu, à mon sens, une mauvaise gestion des potentiel(le)s candidat(e)s au renouvellement de la classe politique. On ne peut pas simplement prendre une personne et lui coller l'étiquette de La République En Marche pour faire déplacer les ressortissants vers les urnes. Il faut une véritable cohérence dans les choix, et non laisser Paris décider et remettre le parti aux mains de politiciens dépassés voulant à tout prix se réinsérer et surfer sur la vague du moment. Je pense notamment au score de notre ami Stéphane Randrianarivelo, qui arrive en très bonne position, et qui méritait amplement d'être le représentant de La République En Marche dans la 2e circonscription.

Il est donc important que chacun prenne ses responsabilités dans ses échecs, car les réunionnais ne sont pas dupes, et cela se ressent dans cette forte abstention qui gagne du terrain à chaque nouvelle élection. Aujourd'hui, fort de mes convictions et de mon électorat qui se dessine, en particulier sur Saint-Denis, je voudrais incarner ce vrai renouvellement avec le président Emmanuel Macron au niveau local, et faire que la Réunion se mette réellement en marche, car elle est, depuis peu, à l'arrêt. Je suis lancé sur cette voie et je mettrais toute ma détermination, ma loyauté et mon énergie pour une Réunion forte avec Emmanuel Macron". Farid Mangrolia En Marche! Zinfos974 Lu 103 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > 2nd tour: Serge Sautron et Clémendeau Hoarau soutiennent Jacquet Hoarau L'APR de Claude Hoarau appelle "à faire barrage à la droite" au second tour