Fan club PSG 974: "On laisse les miettes aux autres clubs !" Il est aux anges, Alain Joineau, président du Fan club PSG 974, comme des milliers, des millions de supporters du Paris Saint-Germain. La rumeur de juillet est devenue réalité. Neymar est à Paris et le premier des fans réunionnais du PSG nous livre son état d'esprit. Conquérant.

Zinfos974 : Il y a quinze jours, avez-vous cru aux premières rumeurs de transfert ?

Alain Joineau : On n’y a pas vraiment cru au départ. Ce n’est que depuis trois jours que la rumeur Neymar n’en était plus une. J’ai contacté mes amis du merchandising et ils commençaient à faire les étiquettes, c’était bon signe ! Il y a beaucoup de rumeurs durant le mercato autour du PSG, on va dire comme tous les ans. On a eu Sanchez, Coutinho, MBappé, Dembélé, et c’est finalement Neymar !



Le PSG recrute-t-il trop international ?

On va dire que les clubs français sont assez réticents à vendre au Paris Saint-Germain, pour ne pas renforcer un concurrent. Voilà pourquoi le PSG se tourne vers les joueurs étrangers.



Si l’an prochain, le PSG gagne déjà la Ligue des Champions, est-ce que cela sera considéré comme trop facile avec de tels transferts chaque été ?

C’est jamais trop facile ! Faut pas oublier qu’on a vu malheureusement, l’an dernier, que des grands clubs comme le Real, le Barça, ont été surprotégés par l’arbitrage et l’UEFA… et que le PSG n’est pas forcément très bien vu par l’UEFA. Quand ils ont vu Manchester City et le PSG débarquer, ils ont vite mis en place le fair-play financier. Et je pense qu’on aura encore des soucis d’arbitrage car le match retour c’était un vol (en référence au match retour Barca Vs PSG, ndlr). Pour Paris ça va être dur de gagner la Ligue des champions cette année. Il faudra plutôt attendre l’année d’après. Pour deux raisons : l’UEFA nous regarde d’un mauvais oeil et nous mettra des arbitres qui n’aiment pas Paris. Et puis notre gardien : si c’est Trapp dans les buts…il fait trop d’erreurs.



Les clubs qui se sont fortement développés ces dernières années, Chelsea, Manchester City, et le PSG version qatari, font-ils rêver le grand public comme ont pu faire rêver Saint-Etienne ou l’OM 90's ?

Moi j’aime bien Saint-Etienne quand même ! Marseille non ! (rires) Il faut vivre avec son temps. Les transferts de l’époque de Michel Platini, c’était déjà des gros transferts pour l’époque, mais on a découvert un autre monde quand même, au PSG. Tant mieux pour les supporters. Maintenant, il y a du positif et du moins bon. Notamment point de vue ambiance. Avant, le Parc des Princes était un enfer pour les adversaires. Maintenant les supporters viennent en promenade. Il y a beaucoup moins de chants, les supporters sont très calmes et les prix des places sont exorbitants, c’est ça aussi.



Est-ce que vous souhaitez qu’un deuxième club se développe en France à la manière du PSG ?

Pour le bien de la Ligue 1 oui. On peut dire que Monaco nous talonne déjà. Après on peut dire que des clubs comme Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne et Marseille ne sont pas au niveau depuis quelques années. Et ça serait bien qu’il y ait plus de concurrence pour le bien du Paris Saint-Germain d’ailleurs, parce qu’en coupe d’Europe on voit qu’on n'a pas assez d’adversité en Ligue 1.



Le PSG va sans doute tout gagner facilement, est-ce que ça perd de son charme ?

On rafle déjà tout en France, il y a qu’une exception : Monaco l’an dernier. Je crois qu’on a raflé 12 trophées sur les 16 derniers possibles. On laisse les miettes aux autres clubs ! (grand sourire) Mais avec des bons joueurs comme Neymar, je pense que ça va booster les autres clubs, déjà. Après Neymar, il faut que l’on se trouve un vrai bon gardien pour aller très très loin. Je suis un pro Aréola, il ne faut pas oublier que le PSG fait jouer ses joueurs qui sortent du centre de formation. On parle souvent des gros sous au PSG mais il y a quatre joueurs de l’équipe-type formés au PSG.



Est-ce que la Ligue 1 n’est pas trop faible pour des stars comme Neymar ?

Justement, ça va permettre à certains de venir. J’espère que l’arrivée de Neymar va permettre aux autres clubs de dire : "eh bien, on a beaucoup de retard sur Paris, on va investir un petit peu, faire venir de grands joueurs". Je suis super heureux de voir Nantes recruter Ranieri, Bielsa à Lille, Oscar Garcia à Saint-Etienne. On parle de Sneijder à Nice. ça serait bien, des joueurs comme ça, avec de grands noms, ou Nasri…



Même des trentenaires ?

Trentenaire en Ligue 1, ça passe. J’aimerais bien que des joueurs comme ça reviennent. Parce que la Ligue 1 a beaucoup perdu ces dernières années. Heureusement que Paris était là quand même, malgré qu’il soit critiqué, pour égayer la Ligue 1, avec des Zlatan, des Verrati...



Est-ce que ces pointures internationales comme Neymar ne viennent pas au PSG que pour l’argent ?

Ah mais de toute façon c’est la grande mode ! Tous les joueurs dans tous les clubs viennent principalement pour l’argent. Je pense que la ville de Paris joue beaucoup aussi. Le choix entre Manchester et Paris est vite fait, ça sera Paris ! Paris, ça attire les joueurs. Maintenant c’est vrai qu’on arrive à des dérives.



Quel est votre Brésilien préféré du PSG ?

…Valdo ! Milieu de terrain, à l’époque de Raï. Mais c’était un joueur de l’ombre un peu. Il a gagné la Coupe du Monde 94. Dans le monde du football de maintenant il serait perdu, parce qu’il était trop gentil. On va peut être le faire venir lors de notre tournoi de foot PSG Réunion du 11 novembre. On est en pourparlers.



Allez-vous assister à des matches du PSG cette année ?

Comme chaque année, sauf exception l'an dernier je n'avais pas pu. En février-mars 2018, on devrait assister à deux matches à la suite. On va sans doute combiner un match de championnat avec le quart de finale de Champion's league. ludovic.grondin@zinfos974.com



