Face aux conditions de travail "déplorables", la pharmacie du CHU Nord en grève illimitée

Les préparateurs en pharmacie du CHU Nord de Bellepierre sont en grève illimitée depuis ce lundi 18 septembre.



Les grévistes évoquent des conditions de travail "déplorables", avec une "mise en danger des préparateurs en pharmacie travaillant en unité de reconstitution de chimiothérapie". Ils dénoncent également un "matériel obsolète" et reprochent à la direction une "exposition des préparateurs à des produits cytotoxiques et autres irritants".



Selon un gréviste, des préparateurs sont mêmes tombés malades, et certains souffrent de Troubles Musculo Squelettiques (TMS) "parce qu'ils ont travaillé dans de mauvaises conditions pendant plusieurs années". "Tout cela a été démontré par des certificats médicaux, par des constats de techniciens écrits à l' appui...Pendant plusieurs années des signalements ont été fait à la direction et rien n'a été fait", dénonce un "préparateur fatigué".



Deux rendez-vous avec le DG (en avril 2017) et le DGA ont lieu mais ces derniers "continuent à négliger la santé et les conditions de travail des préparateurs en pharmacie hospitalière", ajoute-t-il.