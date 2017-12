FO pénitentiaire se dit méprisé par le Préfet Amaury De Saint-Quentin

LE MEPRIS DU PREFET DE LA REUNION ENVERS LES PERSONNELS PENITENTIAIRES



Monsieur Amaury De Saint-Quentin, Préfet de la réunion, est venu visiter le centre pénitentiaire de Saint-Denis, pour voir notamment les conditions de détention et le fonctionnement de l’établissement.



Rien de plus normal, mais à notre grande surprise il n’a pas rencontré les représentants des personnels ; en sachant que notre organisation FORCE OUVRIERE PENITENTIAIRE a fait une demande écrite pour le rencontrer depuis septembre 2017.



A l’aube d’une année 2018 s’annonçant des plus difficiles en matière d’effectifs avec des départs massifs en retraite sans anticipation de notre administration, aucune perspective professionnelle pour les personnels :(aucun projet d’équipes d’intervention dédiées dePREJ, d’UHSI, UHSA), la situation de la maison d'arrêt de Saint-Pierre et ses projets sans lendemain.



La troisième force publique attendait de l’écoute et du respect de la part du représentant de l’État à la réunion.





Le Bureau Local FO PENITENTIAIRE