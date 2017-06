Mail Législatives 2017 FN 974 : "En aucun cas nos électeurs ne doivent porter leurs voix sur Sandra Sinimalé" Le secrétaire départemental du Front National 974, Jean-Claude Otto-Bruc, tient à apporter quelques précisions concernant les législatives, notamment dans la 7e circonscription, où une rumeur circulerait à propos du soutien apporté apporté par le parti frontiste à Sandra Sinimalé...





1) Une rumeur circule comme quoi le Front National soutiendrait Sandra Sinimalé dans la 7ième Circonscription, par le biais de son suppléant Jean-Elie Payet.....il s'agit d'une fausse information, en aucun cas nos électeurs ne doivent porter leurs voix sur Sandra Sinimalé.



2) Nous avons investi 7 candidats FN, que nous vous invitons à soutenir au nom de Marine Le Pen, et dont les noms suivent:



* 1ère Circo: Jean-Pierre Celeste.

* 2ième Circo: Indiana Ouënne.

* 3ième Circo: Jean-Hugues LEBIAN.

* 4ième Circo: Philippe GHANTY.

* 5Ième Circo: Marie-Luce BRASIER-CLAIN.

* 6ième Circo: Elodie CHARRON.

* 7ième Circo: Michelle GRAJA.



3) Aucun accord ne sera jamais passé avec un candidat ayant soutenu le dictateur Macron.



4) Concernant le suppléant de Sandra, il faut savoir que ce monsieur n'a pris sa carte au FN qu'il y a seulement quelques mois.....il n'est donc qu'un opportuniste-manipulateur ayant seulement pour ambition de "siphonner" des voix au FN...ce que nous dénonçons présentement. Jean-Elie Payet n'a jamais demandé la moindre autorisation et n'a donc pas pu obtenir le moindre aval de notre Fédération.



5) Enfin pour conclure, nous sommes fiers de constater que les Frontistes ne sont "pas fréquentables" pour voter Marine Le Pen, mais que nos électeurs deviennent "propres" quand il s'agit soutenir une autre formation politique.....merci Sandra !



Le secrétaire départemental

