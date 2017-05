FAZSOI: 900 militaires mobilisés pour un exercice de coopération franco-malgache

900 militaires de Madagascar, France, Seychelles, Maurice et Comores seront déployés à Madagascar du 26 au 30 mai 2017. Dans le cadre de la coopération régionale dans l’océan Indien, les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et les forces armées de Madagascar organisent un exercice: " IVONDRO 2017".



L'objectif est de "développer l’interopérabilité des forces armées des pays membres de la COI dans le cadre d’une opération de moyenne intensité". L’exercice fictif s’inspire de scénarii habituellement utilisés par les forces armées de la COI.



Organisé alternativement à La Réunion ou Mayotte et à Madagascar, il "constitue un important défi logistique pour l’ensemble des forces en raison d’une mise en place de manière simultanée par voies aérienne, maritime et terrestre".



Des exercices "essentiels à la formation et l’entraînement de tout militaire", qui permettent de perfectionner les savoir-faire militaires dans des opérations extérieures (OPEX) ou opérations d’intervention d’urgence mises en oeuvre lors de catastrophes naturelles par exemple.