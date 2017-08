Exposition Marronnages

Le terme Marronnage fait référence à la fuite d’un esclave, à son évasion. C’est aussi le titre de l’exposition qui se tient en ce moment même, et ce jusqu’au 31 décembre 2017 à l’Espace culturel Sudel Fuma, "Marronnages, refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIème siècle".



Cette exposition, qui a démarré le 29 septembre dernier se divisera en deux actes, le premier s’achèvera le 26 novembre prochain et le second acte démarrera le 17 décembre pour se terminer le 31 décembre 2017.



Fruit d’une étude pluridisciplinaire sur la fuite des esclaves dans l’intérieur de l’île, cette exposition aborde le marronnage à travers les dernières avancées scientifiques. Une nouvelle approche du marronnage du XVIIIème siècle à La Réunion. Elle permet de mieux aborder les formes de résistance à l’esclavage sur notre territoire.





Où?



Espace Culturel Sudel Fuma

Longère de l’Hôtel de Ville

Renseignements: 0262 92 47 41 ou le 0262 45 76 41

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h