Explorez la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul lors des journées europeennes du patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul propose des ateliers et visites pour découvrir les patrimoines de la plus grande zone humide des Mascareignes. Trois nouveautés pour cette année : des ateliers 100% pour les marmailles, des instavisites sur le site du Moulin à eau avec les amoureux de la photo et des visites "Coup de cœur" sur plusieurs secteurs de la Réserve.



Ce moment de découverte riche en patrimoines est proposé à toute la famille.

Toutes les visites sont gratuites et sont sur réservation au 02 62 70 88 88.





PROGRAMME



Atelier Marmailles : le monde fabuleux de la faune aquatique / De 8 ans à 12 ans / Durée : 2h



• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 9h00



Nicolas, écogarde animateur de la RNN Étang de Saint-Paul, attend les 8-12 ans pour la découverte de la faune aquatique qu peuple notre étang. Entre les libellules et demoiselles, crapaud et gyrins, tous les secrets de ces jolies petites bêtes seront expliquez à nos bambins. Atelier uniquement réservé aux enfants de 8 à 12 ans, sans les parents.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88. Le lieu de rdv sera communiqué au moment de la réservation.

Atelier 100% Marmailles: Ornitho en herbes / De 8 ans à 12 ans / Durée: 2h



• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 9h00



En compagnie d’Alexandre, écogarde animateur passionné des oiseaux de l’Étang, les 8 -12 ans apprendront dans les moindres détails les secrets des nombreux oiseaux endémiques, indigènes et de passage que l’on peut croiser lors d’une balade au cœur de la plus grande zone humide des Mascareignes. Un moment 100% plumes et de haut vol les attend !

Atelier uniquement réservé aux enfants de 8 à 12 ans, sans les parents.

Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88. Le lieu de rdv sera communiqué au moment de la réservation

L’instavisite du patrimoine : le site du Moulin à eau



• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 9h30



Partez à la découverte du site de moulin à eau avec un agent de la Réserve et votre application Instagram. Un visite guidée 100% photo avec les instagramers de La Réunion. Afin de découvrir le patrimoine autrement, la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul propose une visite guidée avec les instagramers de La Réunion, qu’ils soient novices ou experts, et les amoureux de la photo. Muni de votre smartphone ou de votre appareil photo vous pourrez partager et échanger vos clichés du site avec toute la communauté.

L’instavisite sur le site du Moulin à eau est ouvert à tous !

Les hashtags pour ce moment photo sont #instavisitejep2017 #etangsaintpaul #igerslareunion.

Réservation conseillée au 02 62 70 28 88. Départ : Site du Moulin à eau sur le Tour des Roches.





Les visites "Coup de cœur"



• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 13h30



Parce que le patrimoine c’est une histoire affective, laissez-vous tenter par l’une des trois visites sélectionnées avec soin les écogardes de la Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Paul. A vous de choisir parmi l’un des trois visites suivantes :

– La Visite "Coup de cœuré d’Alexandre se déroulera sur un haut lieu de la randonnée.** A partir de 10 ans

– La visite "Coup de cœur" de Nicolas se déroulera dans les pas de Pierre Hybon ** A partir de 8 ans

– La visite "Coup de cœur" de Giovanni se déroulera entre terre et mer ** A partir de 8 ans.

La réservation est conseillée au 02 62 70 28 88. Le départ sera communiqué au moment de la réservation.



Informations pratiques



Information et réservation au 02 62 70 28 88 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00. Toutes les informations sont disponible sur notre site internet : www.reserve-etangsaintpaul.fr