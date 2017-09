<<< RETOUR La Réunion Positive

Expérimentation d’une voie lente sur la Route des Tamarins La Réunion Positive A partir du 6 octobre 2017, la Région, en partenariat avec le TCO, la Semto, gestionnaire du réseau kar’ouest et Cap’Run, gestionnaire du réseau Car Jaune,lance l’expérimentation de l’affectation de la voie lente entre l’Eperon et Saint-Paul Centre dans le sens descendant, soit sur une distance de l’ordre de 5 km. Cette expérimentation se fera sur une durée de l’ordre de 3 mois, en vue d’une pérennisation immédiate en cas de bilan positif.





Cette voie réservée permettrait alors aux lignes des réseaux kar’ouest et Car Jaune d’améliorer nettement leurs temps de parcours, et ainsi proposer à la population une alternative crédible à la voiture particulière dans le secteur, notamment pour l’accès à la gare routière de Saint-Paul.



A terme, et après évaluation de cette expérimentation, l’affectation pérenne de cette voie aux bus assurerait :



une lisibilité de l’aménagement accrue pour l’usager. En effet, ce principe permet la mise en place d’une signalisation horizontale et verticale permanente et parfaitement adaptée ;

une fiabilité d’exploitation grandement améliorée ;

des coûts d’investissements et d’exploitation raisonnés.



Des aménagements spécifiques seront mis en place pour informer /prévenir les usagers de la route et assurer un moindre impact sur les conditions de circulation des véhicules particuliers.



Ces aménagements sont essentiellement constitués de signalisation verticale et horizontale avec l’utilisation de marquages et panneaux issus de la réglementation technique en vigueur (panneaux et marquages au sol spécifiques, permettant aux usagers de parcourir l’itinéraire dans de bonnes conditions) et dans le respect des recommandations des guides en vigueur.



Outre les panneaux et marquages réglementaires issus des règles de l’art, la Région mettra en place tous les compléments de signalisation jugés nécessaires à une bonne compréhension de l’aménagement.





