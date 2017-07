Expérimentation d’un accès au Piton de la Fournaise en cours d’éruption...

... avec accompagnement sécurisé. Donc ce n'est pas pour tout le monde!



La Préfecture de La Réunion raconte: "Ce jour en début d’après-midi, un groupe restreint de personnes dûment autorisées, encadré par des accompagnateurs moyenne montagne formés spécifiquement au risque volcan, bénéficiera d’une autorisation dérogatoire pour accéder à l’Enclos".



Dans un communiqué, la Préfecture explique que "les acteurs de la sécurité du volcan organisent en effet une expérimentation pour ouvrir dans les meilleures conditions de sécurité, l’accès au Piton de la Fournaise en période éruptive".



Ce projet de mettre en œuvre un accompagnement du grand public dans l'Enclos en période éruptive s'appuie sur une volonté de permettre un accès aux éruptions dans les meilleures conditions de sécurité possible.



Le dispositif, validé par les différents acteurs du volcan, prévoit :

- l'organisation coordonnée par les accompagnateurs et guides de haute montagne, réunis au sein de l'ASV (association sécurité volcan)

- la chaîne d'alerte déployée en cas d'accident lors d'un accompagnement ou en cas de modification brutale de l'éruption.



Les formations suivies par les accompagnateurs et guides sont un pré-requis pour l’obtention des autorisations d'accompagnement de public dans l'enclos en période éruptive.



Plusieurs acteurs du volcan se sont mobilisés sur cette formation pour permettre aux stagiaires d'appréhender les risques inhérents aux sorties sur site éruptif, de comprendre l'organisation des secours et d'évaluer les enjeux environnementaux pour éviter toute dégradation ou pollution du site du volcan, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Pour rappel, en dehors de cette expérimentation, et pendant la phase d’alerte 2-2 du plan "ORSEC* Volcan" : éruption en cours en cours, l’accès à l’Enclos Fouqué est interdit.