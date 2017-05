Exercice anti-terroriste "inopiné" à St-Paul

Un vaste exercice anti-terroriste s'est déroulé ce matin à St-Paul, à partir de 9 heures, au niveau du stade olympique. Mis en place à l'initiative de l'EMZTCO (état-major de zone et de protection civile de l'océan Indien), cet exercice avait la particularité d'être inopiné, c'est-à-dire que les services intervenants n'étaient au courant ni du scénario ni du lieu avant de recevoir l'alerte.



Le scénario était le suivant : des terroristes détournent un bus et prennent des victimes en otages, à proximité du stade. Evacuation des victimes, neutralisation des agresseurs et vérification des alentours ont fait partie des missions réalisées. Les victimes étaient interprétées par des lycéens, des élèves de l'IFSI et les Cadets de la République.



Une opération notamment destinée à travailler la coordination entre Samu et pompiers, ainsi qu'entre police et gendarmerie et à renforcer le travail collectif.