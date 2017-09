Ewa Air : Une ex-comptable couchait avec le patron et volait de l’argent

Plus de 50.000 euros… c’est ce que cette relation extraconjugale entre le gérant d’Ewa Air – compagnie aérienne mahoraise - et une comptable, aurait coûté à la société, selon Mayottehebdo.com.



Cette "très belle femme", comme on l’a qualifiée au tribunal correctionnel de Mamoudzou, est poursuivie par son employeur pour escroquerie, abus de confiance, vols et usage de faux en écriture. L’accusée aurait utilisé la carte bancaire de l’entreprise, détourné des enveloppes d’argent liquide et récupéré des indemnisations d’annulations de billets d’avion.



L’ex-comptable nie les faits qui datent de 2016, en assurant qu’il s’agissait de dons. Elle aurait voulu rompre avec le directeur, "rongée par la culpabilité de tromper son mari", selon le journal. Ce dernier aurait refusé.



Son mari est soupçonné de complicité et risque six mois de prison avec sursis. Le procureur a requis 18 mois de prison dont six mois de sursis pour la femme.



Le délibéré sera rendu le 20 septembre prochain.