Eure : Il se fait retirer son permis de conduire une heure après l'avoir obtenu

Les gendarmes de Pont-Audemer (27) dans l'Eure ont contrôlé un jeune conducteur qui ne semblait pas dans son état normal. Après avoir procédé à un test d'alcoolémie qui s'est avéré négatif, ils decident de le soumettre à un dépistage de produits stupéfiants.



Avant que le test soit lisible, les gendarmes questionnent l'automobiliste sur son permis de conduire et apprennent que le jeune homme vient d'obtenir son précieux sésame. Il leur explique qu'il est en route pour l'auto-école afin de retirer son papier.



Attendant le résultat du test salivaire de dépistage, les gendarmes autorisent le jeune conducteur à se rendre à pied à l'auto-école pour récupérer son document.



De retour, le tout jeune conducteur se verra notifier que son test est positif et que son permis lui est immédiatement retiré.



Les gendarmes, qui ne manquent d'humour, publieront sur leur Facebook le message suivant:



"Des heures de conduite, une certaine somme d'argent dépensée, un examen stressant réussi... Tout ça, pour tout gâcher en... une traînée de poudre ! C'est ballot non?"