Etudiants et futurs bacheliers, constituez votre dossier social étudiant avant le 31 mai

Etudiants et futurs bacheliers, n’attendez plus pour faire votre demande de bourse et/ou de logement.Le Crous de La Réunion informe les étudiants et futurs étudiants de la date limite des demandes de bourses et de logement.Afin de bénéficier du paiement anticipé au mois d’août et d’un logement, il est indispensable de constituer votre dossier social étudiant avantPour effectuer votre demande, un seul lien :Rappel : Le paiement anticipé de la bourse de septembre a été mis en place en 2016 avec un versement au cours du mois d’août.Ainsi, l’an dernier, 6 889 étudiants ont bénéficié de ce nouveau dispositif dès le mois d’août.