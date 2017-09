États généraux de l’Alimentation : Les Réunionnais invités à participer

Les Réunionnais sont invités à participer aux Etats généraux de l’Alimentation lancés depuis le 20 juillet par Edouard Philippe, Premier ministre. Des ateliers de réflexion collective seront organisés entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017.Ces ateliers, organisés dans toutes les régions françaises, prendront la forme de deux heures de débats entre 5 à 20 personnes autour d’une question spécifique. Les restitutions de ces ateliers seront transmises par la DAAF au Ministère de l'Agriculture pour alimenter les réflexions nationales et mettre en lumière les spécificités de notre territoire. Une consultation publique sur Internet a également été lancée. Ouverte depuis le 20 juillet jusqu’ à la fin du mois d'octobre 2017, elle permettra de partager les enjeux et les problématiques et de "faire appel à l'intelligence collective pour identifier ensemble des solutions".Les spécificités locales et les enjeux de notre île pourront ainsi être intégrés aux débats et nourrir les discussions nationales, affirme la préfecture dans un communiqué.Ces Etats généraux ont notamment pour objectif d’échanger sur "une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous".A Paris, 14 ateliers de réflexion collective sont organisés jusqu'au 30 octobre 2017. Des opérateurs réunionnais seront conviés à participer à ces débats.