États-Unis: Un chien se balade en pleine tempête... son paquet de croquettes dans la gueule

En voilà un qui a le sens des priorités. Alors que la tempête tropicale Harvey frappait le Texas dimanche, un chien a décidé de braver le vent et partir en balade. En mission peut-être, mais non sans son gros paquet de croquettes dans la gueule. Au cas où…



Il s’était en fait enfui de chez lui vendredi soir, selon le journal Houston Chronicle. La famille a pu le retrouver grâce aux voisins qui l’ont aperçu se promenant avec son diner.



Ce chien plus que prévoyant aura mérité une bonne dégustation une fois rentré à la maison.