Etats-Unis: Un bébé meurt après un baiser d'une personne ayant de l'herpès

Aux Etats-Unis, un bébé de 18 jours est décédé des suites d'une méningite qui aurait été contractée lors d'un baiser de la part d'une personne souffrant d'herpès buccal (HSV-1)



Il semblerait que la fillette ait attrapé le virus une dizaine de jours plus tôt, lors de la cérémonie de mariage de ses parents. Quelques heures plus tard, le bébé "ne se réveillait pas" et "ne mangeait plus", ont-ils raconté. Ils ont immédiatement transporté leur enfant à l’hôpital, mais la petite fille a succombé à la maladie.



Suite à ce drame, les parents ont réagi sur facebook, souhaitant alerter les autres familles. "Ne laissez pas tout le monde leur rendre visite et assurez-vous qu'ils se lavent régulièrement les mains", ont-ils notamment écrit.



Ces cas restent exceptionnels, soulignent les spécialistes. Ils recommandent tout de même d'éviter d'embrasser un bébé en cas de symptômes d'herpès labial, mais aussi, de manière générale, d'éviter de l'embrasser sur la bouche, rapporte Le Parisien. Eviter de présenter le nouveau-né à un grand nombre de personnes d'un coup et se laver les mains avant de manipuler un jeune enfant sont aussi conseillés.



Un médecin cité par le journal tient toutefois à nuancer, indiquant il n'y a aucune raison de changer radicalement ses habitudes, "car un bébé a besoin de vie sociale, de contacts, de câlins".