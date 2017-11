[Etats-Unis]Licencié pour avoir éjaculé dans le pot de miel de sa collègue

L’histoire vient des Etats-Unis et débute en novembre 2016 en Californie plus précisément. Stevens Millancastro qui travaille dans une entreprise basée à La Palma est âgé de 27 ans.



Il prend pour habitude de s’introduire dans le bureau de sa collègue afin d’éjaculer dans son pot de miel.



La victime mangera dans le pot de miel jusqu’au 13 janvier 2017.



Il va ensuite éjaculer à trois reprises dans la bouteille d’eau de sa jeune collègue mais celle-ci finira par se méfier, alertée par par la couleur et le trouble de l’eau.



Elle finit par en parler à son patron qui fera placer une caméra pour surveiller son bureau.



C’est en découvrant le 13 janvier sa souris engluée de sperme que son chef ordonne le visionnage de la télésurveillance où l’on voit Millancastro entrer dans la pièce avant les faits.



Licencié sur le champ et porté devant les tribunaux par une plainte de la victime, il risque jusqu’à 2 ans et demi de prison.