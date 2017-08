Etats-Unis: Elle lit les SMS de son voisin de siège et permet d'arrêter un pédophile

Sa curiosité aura permis d'arrêter un pédophile. Alors qu'elle voyageait en avion aux États-Unis, une institutrice a jeté un œil sur le téléphone portable de son voisin de siège. Dans ses textos, l'homme décrivait des attouchements sur des enfants.



Choquée, la passagère a alors eu le réflexe de prendre des photos de l'écran afin d'avoir des preuves, et d'aller alerter l'équipage et les hôtesses de l'air. Ces derniers ont relayé l'information aux autorités et l'homme a été arrêté à sa sortie d'avion.



La police a par la suite pu interpeller sa complice supposée, une baby-sitter de 50 ans. Tous ont été placés en détention.



Deux jeunes victimes, âgées de 5 et 7 ans, ont été identifiées.