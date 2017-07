Etats-Unis: 16 ans de prison pour un "serial-killer" de chats

Aux Etats-Unis, en Californie, un "serial-killer" de chats a été condamné à 16 ans de prison. L'individu avait été interpellé en octobre 2015 pour avoir torturé et tué 21 chats du quartier où il résidait.



Selon les médias américains, des cadavres de félins mutilés avaient été retrouvés dans les poubelles, dans des sacs en plastique ou dans des boîtes à chaussures.



Âgé de 24 ans, l'homme avait été interpellé en octobre alors qu’il dormait dans sa voiture. Des traces de sang, des morceaux de fourrure, et un chat mort étaient alors retrouvés dans l'habitacle.



Suite à cette découverte, l’autopsie pratiquée sur le chat retrouvé dans la voiture a dévoilé des signes d’abus sexuels.



En plus des 16 ans de réclusion, le serial-killer de chats a l'interdiction de s’approcher ou de posséder des chats jusqu’à dix ans après sa libération.