Etang-Salé les hauts : 16 LLTS livrés dans un quartier qui fait peau neuve

16 logements locatifs très sociaux ont été livrés hier à l’Etang-Salé les hauts. La résidence "Verveines des Indes" est la première résidence de la ZAC Butte Citronnelle, Ravine Sheunon et Pied des Roches.



La résidence court sur un seul bâtiment partagé en trois parties composées d’appartements allant du T1 au T5. Un local d'activité a également été réalisé. Des animations y seront prochainement proposées.



" ‘Verveine des Indes’, un nom rempli de poésie, de voyage pour une résidence qui assure confort et qualité de vie à ses résidents dans un quartier qui fait peau neuve", pour le maire, Jean-Claude Lacouture, et Jean-Marie Ah-Lime, responsable du département gestion locative à la SODEGIS.



Le montant de cette opération d'aménagement : plus de 2,8 millions d’euros.



Portée par le bailleur social, l’opération s'inscrit "dans la continuité de la politique de l'habitat de la ville de l'Étang-Salé" qui dans une démarche de densification du tissu urbain souhaite veiller "au respect des équilibres sociaux et paysagers existants".



L’objectif est ici de "résoudre les problèmes d'insalubrité, de circulation et de réseaux que connaissent les quartiers de Butte Citronnelle, Ravine Sheunon et Pieds des Roches tout en créant de nouvelles capacités de logements destinés à répondre aux besoins communaux".