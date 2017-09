Etang-Salé: Un pique-nique "À la reconquête de la mer" interdit

Une semaine après la manifestation "Nou’t tout dans la mer" de Jean-François Nativel aux Roches Noires, un pique-nique baptisé "À la reconquête de la mer" est prévu ce dimanche sur la plage de l’Étang-Salé en fin de matinée. C’est une pédiatre, Nathalie Engelmann, qui organise l’événement et qui l’a publié sur la page Facebook "Rend a nou la mer !".



"À tous les amoureux de la mer, nou' larg' pas, il faut montrer qu'on est toujours la, plus fort que jamais, plus unis que jamais, il faut multiplier les actions, montrer notre colère. On veut libérer la mer, notre mer qu'on laisse à l'abandon depuis tant d'années!" lit-on.



Mais dans le Jir, nous apprenons que la commune a pris un arrêté pour l’interdire.



Plus de 280 personnes ont pour le moment répondu présents à l’invitation.