Etang-Salé: Un motard contrôlé à 180 km/h sur la quatre voies

Les gendarmes de la brigade motorisée de La Rivière Saint-Louis ont contrôlé un motard au guidon d'une KTM Superduke 990 roulant à 180 km/h au lieu de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h, sur la quatre voies de l'Etang-Salé, à 16h30. Il circulait en direction de Saint-Pierre.



Le pilote âgé de 48 ans a vu son permis de conduire lui être retiré et sa moto confisquée.



"La vitesse excessive en raison des circonstances et l'excès de vitesse pur sont les premières causes des sinistres, qu'il s'agisse des faits aux conséquences corporelles (52%) ou mortelles (73%)", rappellent les gendarmes.