Étang-Salé: Journée sportive pour les seniors

C'est dans une ambiance décontractée, ludique et conviviale que s'est déroulée ce samedi la 1ère édition de "Seniors, allons bouger !" au complexe sportif du Centenaire sis à l'Étang-Salé les Hauts, sous l'égide du service des Sports de la Ville, en collaboration avec le Comité Régional des Offices Municipaux du Sport (CROMS) et l'association Challenges des Seniors 974.



Au programme : diverses activités sportives encadrées par des enseignants diplômés en activités physiques adaptées (APA), assistés par des éducateurs et animateurs polyvalents. Des ateliers découvertes et des stands d'information dédiés à nos chers ainés.



Tests de dépistage



À cette occasion, la Maison du diabète prodiguait de judicieux conseils personnalisés. Des tests de dépistage étaient aussi proposés gratuitement.



Les objectifs de cette manifestation sont multiples : sensibiliser les gramounes à l'action positive de la pratique sportive régulière dans la préservation de leur santé et lutter contre des facteurs comportementaux propices au développement des maladies chroniques. Cette opération est également l'occasion de favoriser les rencontres et les échanges entre les seniors, autre vertu du sport.