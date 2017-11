Et si on utilisait des poules pour réduire nos déchets ? Des volontaires ?

Les chiffres nous parlent…

En moyenne, un habitant du TCO a produit 545 kg de déchets en 2016.

Environ 15% de ces déchets sont composés de déchets de cuisine (épluchures, restes de repas, de riz, de pâtes, de pains, etc.). Cela représente environ 75 kg/habitant/an.

Une poule, de son côté, pourrait manger plus de 100 kg de nourriture chaque année. Elle est omnivore et peut donc se satisfaire d’une grande partie des déchets de cuisine.

Les poules représenteraient donc une solution efficace et originale pour réduire ses déchets, complémentaire au compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Et oui ! Les poules, c’est un peu le composteur ultra rapide : vous leur donnez vos épluchures et vos restes alimentaires aujourd’hui et le lendemain vous avez de l’engrais naturel prêt à l’emploi ! Pour vos plantes, vos arbres fruitiers et autres végétations qui n’attendent qu’à s’épanouir dans votre jardin.Ce n’est pas nouveau pour certains d’entre vous… C’est une démarche souvent pratiquée « dann tan lontan », aujourd’hui délaissée ou un peu oubliée… Et si on la remettait au goût du jour, pour un mode de vie et de consommation plus respectueux de notre environnement ?