A la Une ...

Et de 2 pour la Fashion Night des Autocars des Mascareignes

La Fashion Night revient pour une seconde édition 2017, organisée par Autocars des Mascareignes, transporteur officiel de Miss Réunion en partenariat avec le comité Miss Réunion, la Société Primassurances, Les Transports PONIN, et la société Stock O' Vin.



Une soirée privée qui s’est tenue hier au restaurant Le Buffet du Centre d’Affaires Cadjee à Sainte Clotilde en présence des 11 candidates sur 12 (L’une ayant un léger incident la veille ) à la couronne.



Ayant été un véritable succès l’année passée, cet évènement se veut festif et convivial. la Fashion Night est une soirée mettant en avant le contact humain, les échanges professionnels et la beauté via la diversité des tenues de soirée des prétendantes à la couronne de Miss Réunion 2017.



Dans une ambiance chaleureuse, les candidates ont défilé dans différentes tenues, l’occasion à nouveau de se présenter au public pour l’élection qui se déroulera en août prochain.



Après un petit discours de remerciements de Jean-Louis Moutassamy des Autocars des Mascareignes, les invités ont pu se déhancher sur la piste de danse sous la houlette de DJ Patrice jusqu’à 2 heures du matin.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com