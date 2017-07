"Erreur", Ericka Bareigts ne fera pas partie de la direction provisoire du PS

Alors que le Conseil national du Parti socialiste avait approuvé samedi dernier la désignation d'une nouvelle direction collégiale provisoire composé de 28 membres dont Ericka Bareigts faisait partie, cette dernière décline cette nomination et parle "d'erreur matérielle".



L’ancienne ministre des Outre-mer s’en explique ce dimanche soir dans un communiqué.



"Au sujet de ma nomination au sein de la direction collégiale du Parti socialiste, il s'agit d'une erreur matérielle de la part du Parti Socialiste. Je décline cette offre parce que je compte me concentrer sur mes fonctions de porte-parole du groupe parlementaire Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale ainsi que sur mes activités de députée en commission des Affaires sociales et à La Réunion, dans ma circonscription. Je participerai néanmoins, avec enthousiasme et conviction, à la refondation du parti et militerai pour que la population y soit associée le plus largement possible", écrit la députée de La Réunion.



Cette direction collégiale provisoire, dont font partie notamment les anciens ministres Matthias Fekl et Laurence Rossignol, doit présenter fin août sa feuille de route en vue du congrès du Parti socialiste qui doit se tenir début 2018.