Errance animale: Les familles d'accueil sont une des solutions

L’Alliance des associations pour les animaux a souhaité réagir suite aux récentes attaques de personnes et de troupeaux par des chiens errants. Selon elle, une des solutions serait les familles d’accueil qui "sont rares alors même qu’elles sont un maillon clé de la chaîne de sauvetage".



Moins de 200 familles d’accueil sont estimées à La Réunion alors que les chiens et chats des rues sont 300.000, selon l'alliance. Elles constitueraient une "étape transitoire, mal connue", mais "indispensable avant le placement définitif de l’animal". L’association tient également à rassurer : la durée de séjour est entre quelques jours et quelques semaines. Le budget nourriture est parfois pris en charge ; les charges vétérinaires systématiquement.



Famille d’accueil, le maillon essentiel



L’association explique donc : "Être famille d’accueil, c’est accepter selon ses possibilités, d’héberger temporairement un voire plusieurs chiens ou chats, le temps que l’association fasse les démarches pour l’adoption définitive". Des solutions de placement existent en effet en métropole et l’année dernière, 3000 chiens et chats se sont envolés, grâce au travail des associations, vers de nouvelles familles.



Une famille d’accueil temporaire serait donc le maillon essentiel pour combattre l’errance.