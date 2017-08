Errance animale : La CASUD déploiera trois rondes de nuit par semaine

Les attaques de chiens contre des élevages survenues au Tampon ce dimanche rappellent l’importance de la lutte contre le fléau de l’errance animale.



Afin de prévenir de nouvelles attaques, les services de fourrière procèderont à compter de ce jour trois rondes de nuit par semaine ; les éleveurs sont invités à se procurer auprès des services de la CASUD les dispositifs destinés à prévenir les dégradations animales.



Les actions contre l’errance animale sont portées par par la CASUD sur le territoire des communes concernées au travers d’un prestataire de service (SEMRRE), qui assure les services de fourrière.



Afin de renforcer ces actions, la CASUD procède actuellement à la fabrication d’instruments de résorption de l’errance animale. La collectivité rappelle qu’elle mène dans ce domaine une politique volontariste : une campagne de stérilisation des chiens et des chats dotée de crédits accrus est entamée depuis le 1e juin. De plus, la collectivité procèdera sous peu à l’inauguration d’un centre de stérilisation.



Sur le terrain, une active campagne de prévention mobilise les agents de la CASUD. La lutte contre l’errance animale est l’affaire de tous : il convient de rappeler que l’identification des chiens est obligatoire et constitue une mesure décisive contre la prolifération des meutes d’animaux errants.