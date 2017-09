Ericka Bareigts propose d'effacer la dette sociale de Saint-Martin

L’ancienne ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, a réagi ce lundi au passage dévastateur de l’ouragan Irma sur l’île Saint-Martin. L’élue socialiste propose "d’effacer la dette sociale du territoire français" afin de "donner de l'oxygène financier" .



Plus précisément, Ericka Bareigts juge dans un communiqué "nécessaire d'effacer la dette auprès de la Cnaf (caisse nationale des allocations familiales), liée au RSA, de la collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin qui, en vertu de notre Constitution, dispose d'une large autonomie: 50 millions d'euros, ce qui correspond à la moitié des recettes fiscales de la collectivité (avant Irma)".



La députée suggère également d’affecter une ligne budgétaire "à la protection des populations contre les conséquences des changements climatiques, comme nous l'avions fait avec la mise en place de l'équivalent fonds vert en Polynésie Française, en coopération avec les autorités internationales et européennes".



Irma a fait 10 morts dans la partie française de Saint-Martin, deux morts dans la partie néerlandaise. Le coût des dommages est estimé à 1,2 milliard d'euros.



"J'attire l'attention du gouvernement sur les moyens budgétaires, matériels et humains conséquents que supposera la solidarité nationale pour l'effort de reconstruction. Les ressources financières du ministère des Outre-mer comme son administration devront être renforcés ".