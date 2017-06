Mail Courrier des lecteurs Ericka Bareigts : socialiste et presque fière de l’être

Cette campagne des législatives est le dernier rendez-vous démocratique de cette année, il faudra attendre quelques années pour nous retrouver devant l’urne et donner son avis. Certains diront : tant mieux ! Il est vrai que nous subissons les différentes campagnes électorales depuis le mois de novembre, ça commence à faire long et bon nombre d’entre vous, ont un trop plein de politique.



Mais avant d’en terminer, plus que 15 jours et on en parle plus enfin presque, je voulais attirer l’attention sur la candidature de notre ex-ministre socialiste : Ericka Bareigts.

Depuis quelques semaines, Mme Bareigts tente de faire oublier son passé et son présent socialiste. En trompant délibérément les électeurs en s’affichant aux cotés de photos non officielles d’Emmanuel Macron, qu’elle a combattu aux cotés d’Emmanuel Valls et Benoit Hamon.



Mais surtout qu’a-t’elle fait depuis 2012 ?



Elle a voté l’explosion des impôts (+ 50 milliards d’impôts supplémentaires en 5 ans, *1), elle est co-responsable de l’explosion du chômage (+ 600 000 chômeurs en 5 ans *2), le PS a creusé le déficit de plus de 280 milliards d’euros en 5 ans (*3), elle n’a pas défendu le projet de faire financer la continuité territoriale par l’Etat, elle a voté la baisse des dotations de l’Etat pour La Réunion, sans compter l’amendement Bareigts dégagé de la loi Macron par Hollande sur la suppression des jours fériés chrétiens en 2015, elle a voté l’arrêt des heures supplémentaires non-fiscalisables et l’augmentation de la fiscalité sur les chèques emploi service. Elle a tout simplement empiré la situation de 2012 qui n’était déjà pas fameuse.



N’oublions pas que Madame Bareigts est bien socialiste depuis 30 ans. Elle tente de faire croire à qui veut l’entendre qu’elle est dans la majorité présidentielle. Faux ! Elle est PS, investie par le PS, députée PS sortante, ancien membre du gouvernement PS et elle est responsable du bilan catastrophique du dernier quinquennat PS. Il est trop facile de voter des lois qui pénalisent le pays, de voter des explosions d’impôts puis le jour où il faut répondre de ses actions, de dire : non, moi je ne suis pas socialiste !



Cette stratégie est un enfumage, une arnaque politique, elle prend les électeurs pour des idiots, pour des amnésiques, elle pense surement que distribuer deux ou trois bises et sourires sur les marchés feront oublier le bilan calamiteux de ces 5 dernières années. Madame Bareigts ayez le courage de défendre vos votes, votre action. Ne vous déguisez pas en centriste car vous êtes socialiste et vous devez répondre de vos actes. Il est mesquin, pitoyable même lamentable de vouloir tromper les électeurs de la 1ere circonscription en se déguisant, en « fionant » les Dyonisiens juste pour retrouver les ors de la République. Le courage politique ce n’est pas aller dans le sens du vent pour gagner mais de défendre ses convictions et ses couleurs même dans les tempêtes.



