Entretien entre Didier Robert et Artur Domingos La Réunion Positive Dans le cadre de leur venue dans l’île pour la 6ème édition du IOMMA, Monsieur Artur Domingos et sa délégation ont été reçus à la Région, par, Didier Robert, Sénateur Président de Région, en présence de Madame Faouzia Vitry, Conseillère Régionale, en charge de la coopération océan Indien.

Le Président de Région a rappelé le contexte singulier de La Réunion : île française, européenne, profondément réunionnaise et attachée à ses racines ; Et fière de ses origines chinoises, africaines, indiennes... Un métissage qui se retrouve dans les sonorités des musiques réunionnaises, métissage et diversité qui fait de La Réunion une terre ouverte sur le monde.



Le IOMMA, constitue un formidable outil au service de l’export culturel. Un moment de rencontre entre les professionnels réunionnais et mozambicains ; une opportunité pour les autorités de continuer à construire les relations de coopération plus fortement engagées depuis 2010.



Le Président, Didier Robert a présenté l’objectif de la collectivité de renforcer les relations avec l’Afrique de L’Est et le Mozambique notamment des échanges entre La Réunion et le Mozambique facilités grâce au vol d’air Austral sur Pemba. Le Président a d’ailleurs conduit une délégation économique en juin 2014 et le projet d’installation d’une antenne de Région à Maputo comme il existe déjà à Maurice, Madagascar et aux Comores se confirme.



"Cette antenne sera notre point d’entrée culturel et économique en Afrique. L’objectif pour la Région est aussi de mieux d’accompagner les entreprises réunionnaises, d’être des facilitateurs" Didier Robert, Sénateur Président de Région.

