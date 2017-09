Entrée en vigueur provisoire du CETA ce jeudi, malgré les fortes contestations

Malgré les nombreuses objections qu'il suscite, le CETA, ratifié par le Parlement européen le 17 février dernier, est entré provisoirement en vigueur ce jeudi, dans sa quasi-totalité.



Ce traité de libre-échange entre l'UE et le Canada supprime désormais les droits de douane pour 98% des produits échangés entre les deux entités. Pour Bruxelles et Ottawa, ce texte sera une "référence pour les futurs accords internationaux".



De leur côté, les opposants pointent du doigt les risques sanitaires et environnementaux qu'il pourrait engendrer. Ce mercredi, des députés d'opposition et des organisations défavorables au traité se sont rassemblés à Paris pour dénoncer un traité "antidémocratique aux conséquences potentiellement désastreuses". Un collectif de maires a également signé une tribune dans libération, reprochant au gouvernement de "sacrifier la santé et le climat aux intérêts commerciaux".



La ratification pays par pays devrait encore prendre encore plusieurs années. Seuls cinq pays ont pour l'instant accompli cette démarche (l'Espagne, le Danemark, la Lettonie, la Croatie, Malte et le Portugal).