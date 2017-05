Enseignement: Les devoirs bientôt faits à l'école plutôt qu'à la maison

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce vendredi le lancement "dès la rentrée prochaine" d'un dispositif pour permettre aux élèves de faire leurs devoirs à l'école plutôt qu'à la maison. Un dispositif visant à "amenuiser les inégalités" entre les familles.



"Nous lançons le dispositif "devoirs faits" dès la rentrée prochaine, l'objectif est que les enfants rentrent chez eux devoirs faits", a-t-il en effet déclaré. Il y aura toujours des devoirs mais ils seront fait dans l'établissement, "de façon à créer une forme de tranquillité en famille sur ces sujets".



On ne sait pas encore quelles classes seront concernées, ni les conditions, mais les détails et les modalités devraient être annoncés "bientôt". "Par exemple au collège, cela peut prendre la forme d'études dirigées de 16h à 18h le soir dans tous les collèges, et pas seulement en éducation prioritaire", a-t-il indiqué.