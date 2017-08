<<< RETOUR CINOR

Ensablement du port de Sainte-Marie, début des travaux de pompage le lundi 21 août CINOR Les relevés bathymétriques débutés ce matin se sont achevés cette après-midi dans les eaux du port de Sainte-Marie en vue du lancement de travaux devant régler l'ensablement du site. Ils concrétisent l'une des mesures préconisées lors de la dernière réunion de travail entre la Cinor, les pêcheurs de Sainte-Marie, le comité de pêche, la CCIR et des experts.

La Cinor a mobilisé deux entreprises pour mener à bien ces relevés et débuter les travaux préparatifs.



S'agissant des relevés bathymétriques, ils ont été établis par une entreprise assermentée, à savoir SGTPS (Services généraux des travaux publics spéciaux). Ils visent à mesurer les niveaux d'ensablement au niveau du chenal, du bassin et sur la plage Est.



Concernant la plage Est, les premières inspections ont permis en effet de constater qu'elle était complètement saturée et ne jouait plus son rôle tampon face à l'apport régulier de sédiments par les courants d'Est. La Cinor a ainsi procédé à des mesures d'épaisseurs de sédiments sur la plage ainsi que dans le chenal.



Ces mesures, ainsi que divers prélèvements, sont destinés à être transmis au service de la DEAL, laquelle se chargera de vérifier la présence ou non de polluants, conditionnant la ré utilisation potentielle des matériaux qui seront extraits à court terme du chenal, du bassin et sur la plage Est .



Ces investigations, préalable à tout début d'extraction, sont indispensables. "Les conclusions seront transmises aux services de la DEAL avant toute intervention, eu égard à l'arrêté préfectoral de 2014", explique Camille Ramaye, directeur de projet, lequel regrette qu'elles n'aient pu être réalisées plus tôt du fait des conditions météo particulièrement difficiles alors que les commandes sont passées depuis plusieurs jours.



S'agissant des travaux, ils seront réalisés par GTOI. Vendredi, il a été procédé au creusement d'un mini bassin de décantation au sud de la plage de la darse. Ce mini bassin sera appelé à accueillir les matériaux extraits des opérations de pompage débutant lundi . Matériaux qui obstruent actuellement l'entrée du port et du bassin.



Cette première étape précède des travaux de plus grande envergure. Leur ampleur est conditionnée aux conclusions des relevés bathymétriques, lesquels permettront de déterminer les volumes à extraire.



Il est question pour l'heure d'un volume d'environ 20 000 m3 de matériaux à extraire des eaux et à évacuer hors du site.



Yves Ferrières, Vice-Président délégué de la Cinor, en charge de ce dossier, se montre optimiste face aux événement. "Dès la fin de la semaine prochaine, tout sera mis en oeuvre pour que les bateaux puissent entrer et sortir du port, au plus tôt , après les premières opérations de pompage sur les zones les plus problématiques."





