Ensablement du port de Sainte-Marie : Les travaux débutent lundi

Les travaux de désensablement du port de Sainte-Marie débuteront lundi. Les relevés bathymétriques ( des profondeurs marines) ont été effectués dans les eaux du port ce vendredi. Deux entreprises ont été mobilisées pour effectuer ces relevés et débuter les travaux préparatifs. Les niveaux d'ensablement au niveau du chenal, du bassin et sur la plage Est ont été mesurés.



Concernant la plage Est, les premières inspections ont permis en effet de constater qu'elle était saturée et ne jouait plus son rôle tampon face à l'apport régulier de sédiments par les courants d'Est. La Cinor a ainsi procédé à des mesures d'épaisseurs de sédiments sur la plage ainsi que dans le chenal.



Ces mesures et prélèvements seront transmis au service de la DEAL, lequel se chargera de vérifier la présence ou non de polluants, conditionnant la réutilisation potentielle des matériaux qui seront extraits à court terme du chenal, du bassin et sur la plage Est.



Concernant les travaux, le creusement d'un mini bassin de décantation au sud de la plage de la darse a été réalisé. Ce mini bassin sera appelé à accueillir les matériaux extraits des opérations de pompage débutant lundi . Matériaux qui obstruent actuellement l'entrée du port et du bassin.



Cette première étape précède d’importants travaux. Leur ampleur est conditionnée aux conclusions des relevés bathymétriques, lesquels permettront de déterminer les volumes à extraire. Il est question pour l'heure d'un volume d'environ 20 000 m3 de matériaux à extraire des eaux et à évacuer hors du site.