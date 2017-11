Enola Fregence élue Miss Prestige Réunion 2017

C'est dans la salle comble de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis qu'Enola Fregence a été couronnée hier soir Miss Prestige Réunion 2017.Cette jeune pétillante Tamponnaise de 18 ans mesure 1,72 m et étudie les sciences humaines et sociales."Je suis heureuse de porter la couronne de Miss Prestige Réunion 2017, et je suis fière de représenter mon île lors de la finale en France prochainement" dit elle émue.Cyrielle Soupramayen première dauphine et Audrey Noël deuxième dauphine font également partie de l'aventure.