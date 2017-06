Enn mari qatar * sa boug la !

Le ministre ShowCut pas plus avancé qu’une bactérie sur le plan cérébral a encore frappé.



Maurice maintient des " relations cordiales avec tous les pays de la région du Golfe et n’a pas coupé ses relations diplomatiques avec le Qatar".



C’est ce qu’a indiqué en toute urgence le ministère des Affaires étrangères ce mardi dans un communiqué. La précision intervient alors que le Saudi Gazette relaie sur son site Web que Maurice fait partie des 8 nations ( les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, le Bahreïn, le Yémen, la Libye et l’archipel des Maldives) qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar en cause son soutien aux activités terroristes dans la région du Golfe.



Pourquoi ce démentie ? Un document à en-tête du ministère du Logement et des Terres et du bureau du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun a circulé où il est question du plein soutien de l’Etat mauricien à l’Arabie saoudite.



Florilège et retour sur celui qui pense avoir une mission sur Terre.



Entre le prix du mouton, du cabri, du bœuf, planifier le pèlerinage sous un ministère fantôme et inexistant, créer une ambassade et quémander de l'argent à droite et à gauche. On ne l'arrête plus. Le ministère des affaires étrangères ? On ne connait pas. Celui des infrastructures publics ? Encore moins.



Lui c'est notre ministre Showkutally Soodhun qui jongle H 24 sur différents ministères. Alors qu'on ne lui demande absolument rien. Omniprésent, omnipotent l'ancien réceptionniste dans la vie, devenue concierge au sein du gouvernement avec un fauteuil ministériel pour le prix de son allégeance au Maitre des lieux.



Après des factures "write off", rayées lors de ses hospitalisations à la clinique privée Apollo Bramwell du défunt groupe BAI de Dawood Rawat, des paiements introuvables chez Iframac de deux Mitsubishi et une Mercedes "achetées". Le ministre ShowCut pas plus avancé qu’une bactérie sur le plan cérébral a encore frappé avec sa mémoire de poisson rouge



C’est un homme qui parle fort. Trop fort. Il dit aussi souvent n’importe quoi. Et fait bien souvent n'importe quoi. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé à manifester illégalement devant une radio privée, qui n’avait pas accordé l’importance que son leader pensait mériter, en oubliant que ses propos étaient enregistrés et pouvaient être produits en cour. Il a été condamné par la justice pour cette action.



Celui qui s’est auto proclamé le " Rwa lascar " a hurlé à qui veut l'entendre : "Zot pou conné ar mwa !" Crise de délirium qui fait suite à des banderoles du Ptr et celui où Xavier Duval a osé souhaiter un Eid Mubarak à la communauté musulmane. C'est vous donner une idée du désordre mental du type qui avait confié notamment dans une autre déclaration que "Xavier est mon meilleur ami et mon frère. Jusqu’à ma mort je serai reconnaissant à Xavier Duval ".



Le négociateur.

"En une année, nous avons fait un travail de cinq ans...". Fidèle à lui-même, nageant allègrement dans l’autocongratulation : "J’utilise tous mes contacts pour le bien-être de ce pays. Lorsqu’on est vice-Premier ministre, l’on possède une ouverture internationale. Par exemple, c’est grâce à moi que le Président Modi est venu à Maurice. Et maintenant j’essaye de le mettre en contact avec l’Arabie saoudite ". Rien que ça ! On est bien tenté de l'envoyer faire le zouave entre Trump et le petit Kim. On est assuré de ne pas rater la troisième guerre mondiale.



Le Comédien

" Je suis traumatisé et affecté car j’étais là lorsque le kamikaze a fait exploser sa bombe. Je reviens de loin ". C’est ce qu’a déclaré notre bon ami ShowCut Soodhun lors de trois attaques- suicides en Arabie saoudite à Médine qui ont causé la mort de quatre agents de sécurité. Oui, mais voilà. Il n’y a aucune trace de notre ministre sur les nombreuses vidéos, photos ou images captées par les caméras de surveillance qui ont filmé la scène.



Grand Corp Malade

Dans la série je me fais rapatrier en jet privé pour une entorse. Son fils était malade et devait être opéré. Et, manque de bol, ShowCut aussi est tombé malade. Ce concours de circonstances a fait que ShowCut s’est vu obliger de rentrer à Maurice en jet privé, coûte que coûte pour prendre soin de sa belle-fille et de ses petits-enfants... Le grand sens de la famille. Il se trouvait alors en Arabie saoudite. C’est en le voyant à l’hôpital que le Prince Mohammed Bin Salman a mis son avion privé à sa disposition pour lui éviter de faire escale à Dubaï. "Je devais rentrer au plus vite et en me voyant dans cet état, le prince a mis son avion, ainsi qu’un médecin, à ma disposition. Je suis allé à l’hôpital et non à la clinique, pour éviter la polémique, dès que je suis rentré. "



A vouloir fréquenter le désert, les neurones ont dû cramées. Il n'y aucune autre explication rationnelle. Selon Saudi Gazette lors d'une énième visite au Royaume d'Arabie, ShowCut a déclaré que lors de l'action de l'Arabie saoudite qui visait à limiter les liens avec l'Iran, que " ce pays est connu pour ne pas respecter les normes diplomatiques ni le comportement de bon voisinage avec les pays arabes et islamiques". Mieux le ShowCut s'est fait le porte-parole dans une guerre qui n'est pas la nôtre en pondant avec l'excès qu'on le connait, que les habitants de l'ile Maurice étaient des amoureux du Royaume. Le mythomane s'est en plus fendu dun titre qui n'existe pas : chargé des missions islamiques et du Hadj.



ShowCut n'hésite pas dans des réunions nocturnes au sein de la capitale, tenir des discours pro arabe, en compagnie de groupuscules obscurs tels que la " voix musulmane ". Et comme décorum lors de ses réunions des drapeaux de l'Arabie saoudite et le portrait du roi. Le type est un zinzin du Royaume.



L'Esclave

Parce que le phénomène aime la surenchère et adore le sado masochisme, il s'est dit prêt à «travay esclav pou SAJ lanwit ek lizour, mem si li bat mwa, li zour mwa, maltret mwa. Gouvernman pou kit mwa mé zame mo pou kit li.»



Comme dans un Kinder surprise. ShowCut est dans le tableau des 100 personnes les plus influentes personnalités Africa machin. Surement parce qu'il est un pro pour faire la manche. Sa dernière lubie après le Budget du 8 juin " Nous aurons besoin de dons pour faire des travaux sociaux et nous allons faire des requêtes en ce sens" dixit le gandoura de service concernant sa prochaine visite chez les arabes. La Mauricienne sent qu'on va encore frôler l'incident diplomatique ou la catastrophe nucléaire.





Enn mari qatar * sa boug la !

Dernier de la classe.

C'est comme ça qu'on appelait les derniers de la classe.

En langage enfantin et en kreol katar ou qatar veut dire les derniers de la classe.

Ou un cheval qui termine dernier. Sa seval la enn katar

