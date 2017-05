Mail A la Une ... Endométriose : Les femmes réunionnaises veulent faire entendre leur voix Associatifs, société civile, personnalités publiques se sont réunis ce 21 mai à saint-pierre lors d'une marche contre l'endométriose pour témoigner de leur souffrance quotidienne encore trop méconnue du grand public, mais aussi de leur solidarité familiale envers les femmes atteintes d'endométriose.

"C'était là depuis que j'avais 11 ans", raconte Florence Law Thang. Organisatrice de la marche, le 7 septembre, son médecin lui déclare qu'elle souffre d'endométriose et ce depuis son adolescence. En cause, des règles douloureuses dont le caractère symptomatique chronique ne permet pas aux médecins de faire un bon diagnostic et donc de permettre de répondre par des solutions adéquates.



"J'aimerais qu'on se fasse un peu plus entendre en tant que femme, se faire entendre par le corps médical sur notre souffrance, réveiller les femmes qui sont dans le déni qui ne savent pas qu'elles ont cette chose et espérer que le corps médical réagisse pour établir un diagnostic, plutôt que d'attendre 11 ans ou 14 ans plus tard et que cela soit trop tard”.



Les conjoints des victimes se sont également mobilisés. Didier Clain, venu accompagner sa femme jugée à un stade "avancé" insiste sur la nécessité de communiquer et de "trouver des solutions, parler, témoigner et surtout faire connaître" . Un message partagé également par Jean-Francois Sarpedon qui insiste par ailleurs sur la nécessité de "lutter contre le regard sexiste porté sur cette maladie".

Représentantes de l'association "mon endométriose ma souffrance", Élodie Boyer et Aurélie Boyer 29 ans et 31 ans, aussi atteintes d'endométriose, souhaitent que les femmes se fassent porte-paroles de cette cause pour les autres femmes. C'est le cas de Naze Estelle, Sainte-Pierroise de 24 ans, membre de l'association, qui explique qu'elle a découvert son endométriose il y a 4 ans avant de subir sa première opération chirurgicale.



Le corps médical et social est encore démuni face aux possibilités de solutions et de traitement pour cette "pathologie" très peu abordée durant leur cursus universitaire. Joel, un médecin retraité, issu de la société civile explique : "Des cas d'endométriose, il y en a plein dans le monde, 1 femme sur 10 est atteinte". Il ajoute être favorable à la reconnaissance de la maladie.



