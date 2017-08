Encore plus d’adeptes du "zéro sac plastique" sur les marchés forains de l’Ouest !

Rejoignez l’opération "Zéro sac plastique" sur les prochains marchés forains SAINT-PAUL

Vendredi 4 août après-midi au Front de mer de Saint-Paul

Mercredi 9 août matin à Saint-Gilles-les-Bains

Vendredi 11 août après-midi au Front de mer de Saint-Paul

Mercredi 16 août matin à la Saline les hauts LE PORT

Mercredi 23 août matin sur la Place des Cheminots

Vendredi 25 août matin à l’Oasis

Comme tous ces usagers et comme ceux ayant participé aux précédentes opérations (à La Possession et à Saint-Paul ), profitez de votre virée au marché forain pour rencontrer les médiateurs du TCO. Ils partageront avec vous leurs trucs et astuces pour une bonne gestion de vos déchets. Vous découvrirez les alternatives au sac plastique, pour moins de déchets et plus d’idées futées… Tous pour un environnement plus agréable et plus durable !