En réponse à Jules Bénard….

NON ! ce n’était pas mieux avant !



Les coups et autres sévices appliqués par beaucoup trop d’ instits – au masculin comme au féminin, même si les masculins ont été plus pervers que leurs collègues féminines – relevaient déjà de plaintes pour violences et autres voies de fait ! …. J’en parle en connaissance de cause et je ne suis pas le seul à pouvoir en parler.



Beaucoup trop de ces enseignant(e)s se sont cachés derrière les faits admis à l’époque parce que simplement, ils manquaient cruellement de formation et leur jouissance pédagogique à sauver quelques-uns s’alimentait de leur jouissance tout court à dominer et à appliquer la doctrine du pouvoir de l’époque qui se résumait à fournir une main-d’œuvre servile au pouvoir économique.



Le pire qui peut leur être reproché, c’est que natifs eux-mêmes de cette île et de sa diversité pour la plupart, ils nous ont interdits de parler notre langue maternelle….. c’est dire combien ils étaient ignares et eux-mêmes soumis ! Exception sera faite quand même pour les TRES rares ENSEIGNANTS de l’époque qui acceptaient nos réponses, presque en confession…. Parce que nous n’avions que cette langue pour nous exprimer et que, EUX, l’avaient compris avant l’heure.



J’ai survécu à leurs sévices et autres dominations, comme certains de ceux que vous citez…. Dont vous…. Mais combien ont été noyés, détruits par leur comportement complice d’exclusion ? Combien ?



Boa Bill



