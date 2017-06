En multipliant les soutiens, Jacquet Hoarau espère remporter la victoire

Avec 26,20 % des voix recueillies dont la plupart engrangées dans sa commune (30,65% au Tampon), Jacquet Hoarau, par l’addition des pourcentages des candidats qui le soutiennent désormais, entrevoit le bout du tunnel. Pour André Thien Ah Koon, son fidèle lieutenant obtiendrait ainsi 60 % des voix voire 75 % en comptant le report des candidats qui ont appelé à faire barrage à Nathalie Bassire ou encore les électeurs qui se sont abstenus. "La victoire est annoncée", se réjouit " modestement" le président du France Réunion Avenir.



Puisque "centriste depuis toujours", insiste-t-il, Jacquet Hoarau affirme donc détenir cette "culture du dialogue et du consensus" qui lui ont permis de rassembler autour de lui plusieurs mouvances durant l'entre-deux-tours.



Le candidat en veut pour preuve, la visite éclair de Thierry Robert venu annoncer "le soutien total et entier de François Bayrou, garde des sceaux, à Jacquet Hoarau pour ces législatives". Lui-même candidat dans la 7e circonscription, en tant que président du LPA, sa présence ce jeudi aux cotés de "Jacquet et André", lui apparait comme "logique et normale": "Ce sont des amis, nous avons travaillé ensemble pour les régionales, nous partageons les mêmes valeurs".



Des valeurs que les deux hommes souhaitent porter jusqu’à l’Assemblée nationale avec la "volonté de faire avancer les dossiers au sein de la majorité sans être pour autant des 'béni-oui-oui' ". "Quand on est dans l’opposition comme veut être la concurrente de Jacquet, on ne peut rien faire avancer", lance-t-il.



"Il faut donc un grand rassemblement, pour une grande cause, celle de la lutte contre la casse sociale", ajoute Jacquet Hoarau. Dans sa lutte, outre le soutien des centristes, Serge Sautron, suppléant de Carine Garcia, et de Clémendeau Hoarau, celui du député sortant. "Les aspirations de Jean-Jacques Vlody sont proches des nôtres. Il vote ainsi 80 % des dossiers au conseil municipal donc nous ne sommes pas des ennemis".



Résultats, dimanche soir, pour savoir si les calculs mathématiques et les consignes de vote de "ce grand rassemblement" ont porté leurs fruits.