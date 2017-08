Famille et amis organisent en ce moment à Saint-Paul une marche blanche en mémoire de Jonaël.



Le jeune homme de 22 ans est décédé du cancer le 19 août et c’est encore sous le coup de l’émotion que ses proches ont tenu à lui rendre hommage. Une manière de mettre en lumière la lutte contre le cancer et remercier toutes les personnes, professionnels de santé comme anonymes, qui ont manifesté leur soutien à Jonaël Charlettine et à sa famille Charlettine et Bardi durant cette terrible épreuve.



La famille de Marie Stanislas, cette jeune Réunionnaise de 32 ans qui souhaitait passer ses derniers jours dans son île, est également présente à cette marche blanche.



Après une messe donnée en l’église de Saint-Paul, le cortège se dirige vers le front de mer.



Rajeev Floricourt sur place